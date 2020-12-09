Крымскотатарский язык – один из языков, находящихся под угрозой исчезновения, фото: iLounge

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Крымскотатарский язык — язык одного из коренных народов Украины, который, по данным ЮНЕСКО, находится под серьезной угрозой, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий просит включить в сервис Google Translate.

Соответствующее письмо за подписью главы ведомства Алексея Резникова направили корпорации Google LLC. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Резников считает, что эта инициатива поможет увеличению количества носителей крымскотатарского языка, расширению сфер применения языка и его популяризации за пределами этнической группы.

Это важно для крымчан, для которых крымскотатарский является родным. Поскольку лучший уровень распространения и использования любого языка, что способствует его развитию, реализуется через его интеграцию в современные цифровые платформы, — подчеркивают в министерстве.

В ведомстве отмечают, что доступный на сегодня в интернете объем крымскотатарских текстов и ресурсов может быть недостаточным, чтобы сделать этот язык готовым к автоматической интеграции в системы машинного перевода.

Мы понимаем, что для включения в сервис Google нужно наработать максимальный массив текстов на крымскотатарском. Поэтому крымскотатарский община готова подключиться к наработке, — подчеркивают в Минреинтеграции.

Министерство заверило Google, что Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз крымскотатарского языка через возможности сервиса Google Translate Community.

В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс. человек, а в мире — около 6 млн, учитывая большие диаспоры в Турции, Узбекистане, Румынии и Болгарии, а также небольшие общины США и Канады.

Напомним, летом Минздрав опозорился незнанием названий стран. Вероятно, одной из причин этого могли стать особенности работы сервиса Google Translate.