Кримськотатарська мова – одна з мов, які перебувають під загрозою зникнення, фото: iLounge

https://racurs.ua/ua/n147565-vkluchyty-krymskotatarsku-movu-v-google-translate-zaklykaly-v-kabmini.html

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Кримськотатарську мову — мову одного з корінних народів України, яка, згідно з даними ЮНЕСКО, перебуває під серйозною загрозою, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій просить включити у сервіс Google Translate.

Відповідного листа за підписом очільника відомства Олексія Резнікова направили корпорації Google LLC. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Резніков вважає, що ця ініціатива допоможе збільшенню кількості носіїв кримськотатарської мови, розширенню сфер застосування мови та її популяризації за межами етнічної групи.

Це важливо для кримців, для яких кримськотатарська є рідною. Бо найкращий рівень розповсюдження та використання будь-якої мови, що сприяє її розвитку, реалізується через її інтеграцію в сучасні цифрові платформи, — наголошують у міністерстві.

У відомстві зазначають, що доступний на сьогодні в інтернеті обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів може бути недостатнім, щоб зробити цю мову готовою до автоматичної інтеграції в системи машинного перекладу.

Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова підключитися до напрацювання, — наголошують в Мінреінтеграції.

Міністерство запевнило Google, що Україна готова долучитися та сприяти перекладу слів або фраз кримськотатарської мови через можливості сервісу Google Translate Community.

В Україні кримськотатарською мовою розмовляють понад 300 тис. осіб, а у світі — близько 6 млн, враховуючи великі діаспори у Туреччині, Узбекистані, Румунії та Болгарії, а також невеликі громади США та Канади.

Нагадаємо, улітку МОЗ осоромилося незнанням назв країн. Ймовірно, однією з причин цього могли стати особливості роботи сервісу Google Translate.