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Ракурс
У мережу злили 16 млрд логінів та паролів з Google, Apple, Facebook та Telegram. Фото:

У мережу злили 16 млрд паролів з Google, Apple та Telegram — Forbes

19 чер 2025, 16:52
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Найбільший витік паролів за всю історію стався в інтернеті.

У межах розслідування, яке ведеться з початку 2024 року, фахівці з Cybernews виявили 30 окремих наборів даних — кожен із них містить від десятків мільйонів до більш ніж 3,5 млрд записів. Серед цих даних — логіни та паролі від Apple, Google, Telegram, Facebook та інших сервісів. Про це повідомило Forbes.

Зазначається, що в мережі знайшли не тільки всі дані для входу в популярні сервіси, але й різні портали для розробників, VPN-сервіси та навіть державні платформи. Фахівці заявили, що практично всі витоки раніше не публікувалися і вже використовуються хакерами.

Це не просто витік — це повноцінний інструмент для масштабних кібератак. Із 16 млрд записів у злочинців є доступ до особистих даних, які можна використати для крадіжки акаунтів, шахрайства і цільових фішингових атак, — йдеться в статті.

Як експерти радять захистити свої акаунти:

  • змініть паролі на всіх своїх ключових сервісах;
  • встановіть двофакторну аутентифікацію;
  • використовуйти Passkeys (ключі доступу), які вважаються більш безпечною альтернативою традиційним паролям;

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки зламали додаток TeleMessage та отримали доступ до контактів та повідомлень понад 60 посадовців США. Зокрема, невідомі отримали контакти працівників FEMA, митниці та Секретної служби.

Джерело: Forbes

Джерело: Ракурс


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