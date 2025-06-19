В Ірані пошкоджено важководний дослідницький реактор. Фото:

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Ракурс

В Ірані постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі (колишній Арак).

Завод перебував на стадії будівництва. він не працював і не містив ядерних матеріалів, тому радіологічних наслідків не було. Наразі невідомо, чи був реактор обстріляний. Про це Міжнародне агентство з атомної енергії 19 червня повідомило у соцмережі Х.

Наразі МАГАТЕ не має інформації, яка б вказувала на те, що завод в Хондабі зазнав удару, — наголосили у відомстві.

Сьогодні ЦАХАЛ заявив, що Армія оборони Ізраїлю вранці атакувала десятки іранських військових цілей. Удари були спрямовані на військові і ядерні об'єкти, включно з підприємствами, що займаються виробництвом озброєння. Зазначалося й про атаку на ядерний реактор у Араку — обстріли зруйнували захисну конструкцію, яку називають критично важливою для виробництва плутонію — одного з ключових матеріалів у ядерній зброї.

Нагадаємо, 17 червня МАГАТЕ знайшло ознаки ударів по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі. Таку заяву Міжнародне агентство з атомної енергії зробило після того, як проаналізувало деталізовані супутникові знімки наслідків атаки Ізраїлю на Іран.