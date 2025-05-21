Хакер зламав TeleMessage і отримав доступ до контактів та повідомлень понад 60 посадовців США

https://racurs.ua/ua/n206477-haker-zlamav-telemessage-i-otrymav-dostup-do-kontaktiv-ta-povidomlen-ponad-60-posadovciv-ssha.html

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Reuters пише, що у США зламали додаток TeleMessage та отримали доступ до контактів та повідомлень понад 60 посадовців США.

Зокрема, були отримані контакти працівників FEMA, митниці та Секретної служби.

Цим додатком користувався і екс-радник з нацбезпеки Майк Волтц, який у березні випадково додав журналіста до закритого чату в Signal, де обговорювалися удари по хуситах у Ємені. Однак про його роль у зламі поки невідомо.

Загалом у злитих матеріалах були повідомлення від працівників служб із надзвичайних ситуацій, митниці, дипломатичних установ США, щонайменше одного працівника Білого дому та співробітників Секретної служби.

Білий дім підтвердив, що знає про інцидент, однак деталей не розкрив. Водночас компанія Smarsh, яка володіє месенджером, призупинила його роботу «з міркувань безпеки».

Журналісти не знайшли у злитих повідомленнях нічого конфіденційного. Але ексфахівець Агентства нацбезпеки США Джейк Вільямс попереджає: навіть якщо тексти були безпечні, самі метадані — хто, коли і з ким спілкувався — становлять серйозну загрозу для безпеки.

У березні Волтц випадково додав журналіста The Atlantic до закритого чату в іншому додатку — Signal, де обговорювалися удари по хуситах у Ємені. Після публікації деталей він визнав автентичність витоку.

Спершу Трамп публічно підтримав Волтца, назвавши його «хорошою людиною, яка засвоїла урок». Згодом Волтц залишив посаду радника з нацбезпеки — Трамп призначив його послом США в ООН.