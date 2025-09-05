Єврокомісія оштрафувала Google на величезну суму

ЄК оштрафувала Google на майже 3 млрд євро, фото:

https://racurs.ua/ua/n208935-ievrokomisiya-oshtrafuvala-google-na-velycheznu-sumu.html

Ракурс

Єврокомісія оштрафувала Google на 2,95 млрд євро за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій («adtech»).

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

За версією ЄК, компанія компанія надавала перевагу власним послугам з онлайн-реклами на шкоду конкуруючим постачальникам рекламних технологій, рекламодавцям та онлайн-видавцям.

Комісія зобов’язала Google:

припинити таку практику надання переваги власним послугам;

вжити заходів для усунення конфлікту інтересів у ланцюжку постачання adtech.

Google має 60 днів, щоб повідомити ЄК про те, як планує це зробити.

Зазначається, що проведене розслідування показало — Google домінує на ринку рекламних серверів видавців зі своїм сервісом DFP та на ринку програмних інструментів купівлі реклами для відкритого Інтернету зі своїми сервісами Google Ads та DV360. Обидва ринки охоплюють всю Європейську економічну зону.

ЄК встановила, що принаймні з 2014 року до сьогодні Google зловживав такими домінуючими позиціями порушуючи статтю 102 Договору про функціонування Європейського Союзу шляхом:

надання переваги власній біржі оголошень AdX у процесі вибору оголошень, який проводить її домінуючий рекламний сервер DFP, наприклад, заздалегідь інформуючи AdX про вартість найкращої пропозиції від конкурентів, яку вона мала перемогти, щоб виграти аукціон;

надання переваги своїй біржі оголошень AdX у тому, як її інструменти для купівлі оголошень Google Ads і DV360 розміщують ставки на біржах оголошень. Наприклад, Google Ads уникав конкуруючих обмінів оголошеннями та в основному розміщував ставки на AdX, що робило його найпривабливішим обміном оголошеннями.