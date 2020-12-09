Украина обжаловала резонансное решение УЕФА о техническом поражении футбольной сборной из-за коронавируса

УЕФА засчитала сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией, фото: ФФУ

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанне на обжалование резонансного решения Апелляционного комитета УЕФА о зачислении футбольной сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией, который не состоялся из-за ситуации с коронавирусом среди футболистов.

Для подготовки заявления об апелляции, кроме юристов УАФ, были привлечены специалисты в области спортивного права юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представители адвокатского сообщества из Ассоциации юристов Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что УАФ на прошлой неделе получила мотивировочную часть решения дисциплинарного органа УЕФА, согласно которому сборной Украины было засчитано поражение со счетом 0:3.

Считаем, что не всем нашим аргументам была предоставлена надлежащая оценка при рассмотрении дела, — подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Матч между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября во швейцарском городе Люцерн. Однако накануне матча три игрока сборной Украины и работник тренерского штаба получили положительные результаты теста на коронавирус.

В день матча врач кантона Люцерн Роджер Харстолл запретил его проводить из-за положительных результатов тестов у игроков украинской сборной, которую закрыли на карантин. Украинская команда впоследствии вернулась в Киев, а повторные тесты на коронавирус у ее игроков оказались отрицательными.

Напомним, УЕФА 25 ноября присудила украинской сборной техническое поражение. В этой организации считают, что матч 17 ноября не состоялся по вине футбольной сборной Украины.