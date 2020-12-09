Минобороны пригласило Бутусова на собеседование

Минобороны пригласило на собеседование журналиста Юрия Бутусова, фото: «Главред»

https://racurs.ua/n147571-minoborony-priglasilo-butusova-na-sobesedovanie.html

Ракурс

Минобороны пригласило на собеседование Юрия Бутусова — известного украинского журналиста и одного из самых активных критиков ведомства.

Собеседование должно произойти завтра, 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

В сообщении Минобороны отмечается, что кадровые службы министерства уполномоченные проводить с Бутусовым собеседование на соответствие его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые ему могут предложить.

Также в ведомстве утверждают, что «расстроены» якобы попыткой Бутусова «ввести общественность в заблуждение».

Речь идет о недавнем сообщение Бутусова на его странице в социальной сети Фейсбук, в котором журналист отмечал, что после опубликованного вчера, 8 декабря, ведомством предложения взять его на работу и публикации им в ответ своей программы Минобороны перестало выходить на связь.

Вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время, — уверяют в Минобороны.

Также в ведомстве раскритиковали опубликованную Бутусовым программу действий для наведения порядка в Минобороны, которая состоит из 12 пунктов. В ведомстве утверждают, что Бутусов «демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует».

В порядке общего информирования о потенциальный круг должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлены с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, — добавляют в Минобороны.



Сам Бутусов пока на приглашение на собеседование не отреагировал.

Напомним, Бутусов вчера, 8 декабря, принял предложение Минобороны относительно трудоустройства в ведомстве.