Януковичу снова избирают меру пресечения — трансляция из Печерского райсуда

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Виктору Януковичу, президенту-беглецу, в Печерском райсуде Киева 9 декабря избирают меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане.

Прокуратура требует ареста Януковича. Предыдущее решение Печерского суда о заочном аресте Януковича в этом деле было отменено Киевским апелляционным судом.

Тогда в суде объяснили, что прокурор, обращаясь к следственному судье Печерского районного суда, сослался на наличие постановления старшего следователя об объявлении Януковича в розыск, но не приобщил документ об объявлении его в международный розыск на основании этого постановления.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что в отношении Януковича действует другое решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

На этой неделе стало известно, что Виктор Янукович хочет участвовать в заседании суда об избрании ему меры пресечения. Соответствующее заявление сделал его адвокат Виталий Сердюк.

Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его непосредственное участие в процессе, как уже было сделано в этом деле Святошинским судом в 2016 году.

Защита Януковича предлагает заслушать обе стороны: и тогдашних представителей власти, и сторонников Майдана. По словам Сердюка, необходимо публично допросить: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрей Парубий, Александра Турчинова, Юрия Луценко и Давида Жванию.

Адвокат заявил, что передает суду и потребует публичного изучения 15 томов материалов, которые якобы подтверждают причастность к расстрелам на Майдане «представителей постмайданной власти».

После побега Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Оболонский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.