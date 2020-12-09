Януковичу знову обирають запобіжний захід — трансляція з Печерського райсуду

https://racurs.ua/ua/n147546-yanukovychu-znovu-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-pecherskogo-raysudu.html

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Віктору Януковичу, президенту-втікачу, у Печерському райсуді Києва обирають запобіжний засіб у справі про розстріли на Майдані.

Прокуратура вимагає арешту Януковича. Попереднє рішення Печерського суду про заочний арешт Януковича в цій справі було скасовано Київським апеляційним судом.

Тоді в суді пояснили, що прокурор, звертаючись до слідчого судді Печерського районного суду, послався на наявність постанови старшого слідчого про оголошення Януковича в розшук, але не долучив витяг про оголошення його в міжнародний розшук на підставі цієї постанови.

В Офісі генерального прокурора пояснили, що стосовно Януковича діє інше рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

Цього тижня стало відомо, що Віктор Янукович хоче брати участь у засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу. Відповідну заяву зробив його адвокат Віталій Сердюк.

Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у цій справі Святошинським судом у 2016 році (відеодопит).

Захист Януковича пропонує заслухати обидві сторони: і тодішніх представників влади, і прихильників Майдану. За словами Сердюка, необхідно публічно допитати: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, так і з боку Майдану: Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка та Давида Жванію.

Адвокат заявив, що передає суду і вимагатиме публічного вивчення 15 томів матеріалів, які нібито підтверджують причетність до розстрілів на Майдані «представників постмайданної влади».

Після втечі Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Оболонський районний суд Києва визнав його винним у державній зраді та засудив до 13 років ув’язнення.