Віктор Янукович, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/ua/n147573-sprava-maydanu-yanukovychu-ne-dozvolyly-vystupaty-v-sudi-po-videozv-yazku.html

Ракурс

Віктору Януковичу, колишньому президенту України, Печерський райсуд Києва, котрий обирає йому запобіжний захід, не дозволив виступати у суді у режимі відеозв’язку, як це було в у 2016 році в Святошинському райсуді столиці.

Про відмову в задоволенні відповідного клопотання Януковича заявив суддя Вячеслав Підпалий, повідомляє агентство «Укрінформ».

Також Печерський райсуд відмовив захисту Януковича в задоволенні клопотання щодо допиту низки відомих осіб в межах справи про організацію насильницьких злочинів 18−20 лютого 2014 року.

Захист Януковича хотів допитати:

п’ятого президента України Петра Порошенка;

виконувача обов’язків президента після втечі Януковича Олександра Турчинова;

колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія;

колишнього прем'єр-міністра (у 2014−2016 роках) Арсенія Яценюка;

чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;

колишнього депутата Сергія Пашинського;

колишнього очільника Луганської та Закарпатської облдержадміністрацій Геннадія Москаля;

колишнього прем'єр-міністра (у 2010−2014 роках) Миколу Азарова.

колишнього першого віце-прем'єра Андрія Клюєва;

колишнього очільника МВС Віталія Захарченка;

колишнього командувача Внутрішніми військами МВС України Станіслава Шуляка.

Печерський райсуд столиці у травні 2020 року, в межах провадження за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва, обрав Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У листопаді Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича.

Сьогодні, 9 грудня, Печерський райсуд розпочав повторний розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу.

Нагадаємо, екс-нардеп Тетяна Чорновол вважає, що суд з обрання запобіжного заходу Януковичу, якщо тому дозволятимуть виходити на відеозв’язок, фактично перетвориться на майданчик для піару екс-президента.