Порошенко висунув на вибори в Раду волонтерку Звіробій, з якою судиться Зеленський

https://racurs.ua/ua/n147624-poroshenko-vysunuv-na-vybory-v-radu-volonterku-zvirobiy-z-yakou-sudytsya-zelenskyy.html

Ракурс

Маруся Звіробій, українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ стане кандидаткою від партії «Європейська солідарність» на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині (Надвірна).

Про це стало відомо під час з’їзду партії. Як повідомив лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент Петро Порошенко, офіційно виборчий процес ще не стартував, однак кандидатуру Марусі (Олена Самбул)) підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранське середовище.

У жовтні 2019 року українська волонтерка та військова Маруся Звіробій разом із нардепом від «ЄС» Софією Фединою опублікували відео, на якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського в результаті ворожого обстрілу під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі. На відео також звучала нецензурна лайка.

Вони обговорили грубе спілкування президента з добровольцем у Золотому, припустивши, що в одній з таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Суд у Львові почав розглядати справу за позовом Зеленського Звіробій і Федини на початку листопада.

Раніше розгляд справи відбувався в Печерському суді Києва. У лютому 2020 року ДБР вручило підозри Федині та Звіробій, також їм обрано запобіжні заходи — особисті зобов’язання.