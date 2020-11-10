Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Піаніно, яке привезли активісти, фото: Наталя Перцович

Погрози Зеленському — на суд над Звіробій активісти привезли піаніно, його «замінували» (ФОТО, ВІДЕО)

10 лис 2020, 14:27
999

У Львові Галицький суд сьогодні, 10 листопада, розглядає справу за позовом президента України Володимира Зеленського до волонтера, учасниці АТО Марусі Звіробій та народного депутата з «Євросолідарності» Софії Федини.

Підтримати Федину та Звіробій прибули, зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко та активісти, котрі привезли з собою виготовлене з картону піаніно. Автомобіль активістів зупинили для перевірки правоохоронці після отримання повідомлення про нібито закладену в це піаніно вибухівку, повідомляє агентство «Укрінформ».

Згодом у поліції повідомили, що не виявили в автомобілі та приміщенні суду вибухівку, тож тепер встановлюють особу аноніма, який надав це неправдиве повідомлення.

Піаніно, яке привезли активісти, фото: Наталя Перцович

Піаніно, яке привезли активісти, фото: Олег Довганик


Наразі триває засідання суду.

26 жовтня Звіробій та Федина опублікували відео, на якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського в результаті ворожого обстрілу під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів