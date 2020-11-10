Піаніно, яке привезли активісти, фото: Наталя Перцович

https://racurs.ua/ua/n146304-pogrozy-zelenskomu-na-sud-nad-zvirobiy-aktyvisty-pryvezly-pianino-yogo-zaminuvaly-foto-video.html

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У Львові Галицький суд сьогодні, 10 листопада, розглядає справу за позовом президента України Володимира Зеленського до волонтера, учасниці АТО Марусі Звіробій та народного депутата з «Євросолідарності» Софії Федини.

Підтримати Федину та Звіробій прибули, зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко та активісти, котрі привезли з собою виготовлене з картону піаніно. Автомобіль активістів зупинили для перевірки правоохоронці після отримання повідомлення про нібито закладену в це піаніно вибухівку, повідомляє агентство «Укрінформ».

Згодом у поліції повідомили, що не виявили в автомобілі та приміщенні суду вибухівку, тож тепер встановлюють особу аноніма, який надав це неправдиве повідомлення.

Наразі триває засідання суду.

26 жовтня Звіробій та Федина опублікували відео, на якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського в результаті ворожого обстрілу під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі.