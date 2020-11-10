Пианино, которое привезли активисты, фото: Наталья Перцович

https://racurs.ua/n146304-ugrozy-zelenskomu-na-sud-nad-zvirobiy-aktivisty-privezli-pianino-ego-zaminirovali-foto-video.html

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Во Львове Галицкий суд сегодня, 10 ноября, рассматривает дело по иску президента Украины Владимира Зеленского к волонтеру, участнице АТО Маруси Звиробий и народному депутату из «Евросолидарности» Софие Федине.

Поддержать Федину и Звиробий прибыли, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и активисты, которые привезли с собой изготовленное из картона пианино. Автомобиль активистов остановили для проверки правоохранители после получения сообщения о якобы заложенной в это пианино взрывчатке, сообщает агентство «Укринформ».

Впоследствии в полиции сообщили, что не обнаружили в автомобиле и помещении суда взрывчатку, и теперь устанавливают личность анонима, который предоставил это ложное сообщение.

В настоящее время продолжается заседание суда.

26 октября Звиробий и Федина опубликовали видео, на котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского в результате вражеского обстрела во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.