Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пианино, которое привезли активисты, фото: Наталья Перцович

Угрозы Зеленскому — на суд над Звиробий активисты привезли пианино, его «заминировали» (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноя 2020, 14:27
999

Во Львове Галицкий суд сегодня, 10 ноября, рассматривает дело по иску президента Украины Владимира Зеленского к волонтеру, участнице АТО Маруси Звиробий и народному депутату из «Евросолидарности» Софие Федине.

Поддержать Федину и Звиробий прибыли, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и активисты, которые привезли с собой изготовленное из картона пианино. Автомобиль активистов остановили для проверки правоохранители после получения сообщения о якобы заложенной в это пианино взрывчатке, сообщает агентство «Укринформ».

Впоследствии в полиции сообщили, что не обнаружили в автомобиле и помещении суда взрывчатку, и теперь устанавливают личность анонима, который предоставил это ложное сообщение.

Пианино, которое привезли активисты, фото: Наталья Перцович

Пианино, которое привезли активисты, фото: Олег Довганик


В настоящее время продолжается заседание суда.

26 октября Звиробий и Федина опубликовали видео, на котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского в результате вражеского обстрела во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров