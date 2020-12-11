Льодяний колапс скував дороги і тротуари у Києві, фото — 24 канал

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Погода у Києві подарувала неприємний сюрприз комунальникам та городянам. Льодяний колапс скував дороги і тротуари у столиці.

Уранці 11 грудня в Києві запровадили обмеження руху транспорту — так зване оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. У столиці призупинив роботу міський фунікулер.

Оперативне положення — це курсування з відхиленням від графіка руху.

Причина — сильна ожеледиця. Напередодні у столиці пройшов льодяний дощ. Через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах перетворилася на лід.

У Києві відразу побільшало ДТП. На вулиці Ентузіастів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій під час ожеледиці не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Київ скували й затори. Через ускладнення погодних умов все місто зупинилося.

За даними Київавтодору, обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується з минулої доби. Але робота ускладнюється тим, що на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду.

У п’ятницю, 11 грудня, в Києві, за прогнозами синоптиків, опадів вже не очікується. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура протягом доби 0−2° морозу.