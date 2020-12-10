Затори у Києві. Фото: Istock

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Затори у Києві через складні погодні умови заполонили все місто. Транспорт стоїть практично на всіх головних магістралях столиці. Рух ускладнюється також наявністю майже двох десятків ДТП.

На лівобережній частині Києва затори спостерігаються у меншій кількості. Про це повідомляє сервіс «Затори онлайн».

У заторах стоїть проспект Перемоги, особливо на відрізку від станції метро «Шулявська» до станції «Нивки» на виїзд з Києва, а також бульвар Тараса Шевченка, вулиця Володимирська, вся центральна частина столиці. Також ускладнено рух малою окружною дорогою на вулицях Олени Теліги, Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі та проспекті Лобановського. Також затори спостерігаються на Окружній дорозі, Голосіївському проспекті та Столичному шосе.





КК «Київавтодор» усуває наслідки негоди. Кількість спецтехніки на дорогах збільшено до 341 одиниці. Дорожники інтенсивно обробляють дороги протиожеледними засобами. Техніка постійно працює як на проїжджій частині, так і на тротуарах. Наразі вже задіяно 341 одиницю спецтехніки.

У найближчі години у столиці прогнозують погіршення погоди. Очікується дощ із переходом у мокрий сніг при температурі −4°C. У передмісті Києва вже йде дощ, який замерзає за мінусової температури повітря. Щоб не допустити утворення ожеледиці на столичних дорогах «Київавтодор» розпочав обробку вулиць міста протиожеледними матеріалами.





Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

Водіям радять дотримуватися таких порад:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні серйозно погіршилася 10 грудня. У кількох регіонах йде дощ, який одразу перетворюється у лід. Наприклад, на Одеській трасі на дорозі утворилась справжня ковзанка. Через несприятливі погодні умови Служба автомобільних доріг запровадила тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.