У Фінляндії на АЕС сталася серйозна аварія, фото: «Атомная энергия 2.0»

https://racurs.ua/ua/n147609-avariya-na-aes-stalasya-u-finlyandiyi-detali.html

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У Фінляндії на АЕС «Олкілуото» сталася серйозна аварія, яка призвела до відключення другого енергоблоку електростанції.

Центр радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) характеризує цю ситуацію як серйозну. За даними STUK, всередині станції виміряли підвищений рівень радіації, проте забруднення навколишнього середовища не сталося, повідомляє телеканал Yle.

Водночас власник електростанції, компанія Teollisuuden Voima, стверджує, що небезпеки для людей або навколишнього середовища немає.

За даними компанії, на станції сталося автоматичне аварійне відключення реактора. Обставини інциденту встановлюються, більше інформації власник електростанції обіцяє надати згодом.

Решта блоків електростанції працюють у плановому режимі.

Нагадаємо, потужний землетрус та спровоковані ним цунамі й аварія на АЕС «Фукусіма», котрі сталися в Японії у 2011 році, стали причиною смерті майже 4 тис. японців від тривалого стресу.