В Финляндии на АЭС произошла серьезная авария, фото: «Атомная энергия 2.0»

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В Финляндии на АЭС «Олкилуото» произошла серьезная авария, которая привела к отключению второго энергоблока электростанции.

Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) характеризует эту ситуацию как серьезную. По данным STUK, внутри станции измерили повышенный уровень радиации, однако загрязнения окружающей среды не произошло, сообщает телеканал Yle.

В то же время владелец электростанции, компания Teollisuuden Voima, утверждает, что опасности для людей или окружающей среды нет.

По данным компании, на станции произошло автоматическое аварийное отключение реактора. Обстоятельства инцидента устанавливаются, больше информации владелец электростанции обещает предоставить позже.

Остальные блоки электростанции работают в плановом режиме.

Напомним, мощное землетрясение и спровоцированные им цунами и авария на АЭС «Фукусима», которые произошли в Японии в 2011 году, стали причиной смерти почти 4 тыс. японцев от длительного стресса.