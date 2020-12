NASA, американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, выбрало первых 18 астронавтов для миссии на Луну в рамках программы Artemis.

Состав астронавтов программы Artemis («Артемида») объявил вице-президент США Майкл Пенс. Об этом сообщается на сайте NASA.

