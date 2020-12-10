NASA. Фото: пресс-служба агентства

https://racurs.ua/n147608-nasa-nazvalo-imena-astronavtov-kotorye-poletyat-na-lunu-vpervye-s-1970-h-godov-video.html

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NASA, американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, выбрало первых 18 астронавтов для миссии на Луну в рамках программы Artemis.

Состав астронавтов программы Artemis («Артемида») объявил вице-президент США Майкл Пенс. Об этом сообщается на сайте NASA.

It is part of the human spirit to explore.



Today, we’d like to introduce you to our @NASAArtemis team — the initial team of @NASA_Astronauts who will help pave the way for our next human missions on and around the Moon: https://t.co/AiXfUyP6zlpic.twitter.com/LMJ0nNlE2N — Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020

Отмечается, что для миссии были выбраны девять женщин и столько же мужчин. Некоторые из них уже побывали на Международной космической станции, а для некоторых эта миссия станет первым полетом в космос. Возраст астронавтов группы колеблется от 32 до 55 лет.

По прогнозам NASA, в 2024 году, впервые с 1972 года, астронавты высадятся на поверхность естественного спутника Земли. Однако полет могут отсрочить, поскольку администрация президента США еще не утвердила сроки миссии.

Напомним, ранее мы сообщали, что американское космическое агентство заявило, что купит образцы лунной породы у частных компаний. В агентстве готовы заплатить от 15 тыс. долл. до 25 тыс. долл. за 50−500 г почвы.

Таким образом ведомство планирует привлечь бизнесменов к освоению территории Луны. В NASA считают, что инвестиция поможет бизнесменам начать обустраивать планету для жизни на поверхности. По мнению ученых, время торговать космическими ресурсами уже наступило.