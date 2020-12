NASA, американське національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, вибрало перших 18 астронавтів для місії на Місяць у рамках програми Artemis.

Склад астронавтів програми Artemis («Артеміда») оголосив віце-президент США Майкл Пенс. Про це повідомляють на сайті NASA.

It is part of the human spirit to explore.



