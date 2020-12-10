NASA. Фото: прес-служба агентства

https://racurs.ua/ua/n147608-nasa-nazvalo-imena-astronavtiv-yaki-poletyat-na-misyac-vpershe-z-70-h-rokiv-video.html

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NASA, американське національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, вибрало перших 18 астронавтів для місії на Місяць у рамках програми Artemis.

Склад астронавтів програми Artemis («Артеміда») оголосив віце-президент США Майкл Пенс. Про це повідомляють на сайті NASA.

It is part of the human spirit to explore.



Today, we’d like to introduce you to our @NASAArtemis team — the initial team of @NASA_Astronauts who will help pave the way for our next human missions on and around the Moon: https://t.co/AiXfUyP6zlpic.twitter.com/LMJ0nNlE2N — Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020

Наголошується, що для місії було обрано дев’ять жінок та стільки ж чоловіків. Деякі з них вже побували на Міжнародній космічній станції, а для деяких ця місія стане першим польотом у космос. Вік астронавтів групи коливається від 32 до 55 років.

За прогнозами NASA, у 2024 році, вперше з 1972-го, астронавти висадяться на поверхню природного супутника Землі. Проте політ можуть відтермінувати, оскільки адміністрація президента США ще не затвердила терміни місії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американське космічне агентство, заявило, що купить зразки місячної породи у приватних компаній. В агентстві готові заплатити від 15 тис. дол. до 25 тис. дол. За 50−500 г грунту.

Таким чином відомство планує залучити бізнесменів до освоєння території Місяця. У NASA вважають, що інвестиція допоможе бізнесменам почати облаштовувати планету для життя на поверхні. На думку вчених, час торгувати космічними ресурсами вже настав.