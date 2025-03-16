Застряглих на МКС астронавтів NASA забере корабель SpaceX

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Ракурс

На МКС прилетів космічний корабель SpaceX, щоб забрати звідти двох астронавтів, які застрягли там на дев’ять місяців.

Астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс мали пробути на станції всього 8 днів, туди вони прилетіли в червні 2024 року на Boeing Starliner. Згодом у цього космічного корабля виникли проблеми, через що екіпажу довелося затриматись на МКС, повідомляє The Guardian.

Капсула вже пристикувалася до Міжнародної космічної станції. Баррі Вілмор і Суні Вільямс вирушили на орбіту ще в червні 2024 року. Місія мала бути короткою, але астронавти не змогли повернутися на Землю.

Як пише видання, Вілмор і Вільямс разом з колегами Ніком Гейгом і Олександром Горбуновим планують повернутися додому 19 березня.

Історія подорожі

Буч Вілмор та Сані Вільямс спочатку вирушили у восьмиденну місію, але їхнє перебування затяглося через неполадки, виявлені в руховій системі космічного корабля Boeing.

До складу нового екіпажу, який вирушив на орбіту з Космічного центру імені Кеннеді, увійшли військові льотчики Енн Макклейн і Ніколь Айєрс, а також японець Такуя Ониші та росіянин Кирило Пєсков, обидва колишні пілоти авіакомпаній. Вони проведуть на космічній станції наступні шість місяців, що вважається за нормальний термін.

НАСА хоче, щоб Уілмор та Вільямс могли розповісти новачкам про те, що відбувається на борту орбітальної лабораторії. Після цього вони можуть повернутися додому наступного тижня.

По дорозі назад дует супроводжуватимуть космонавт Роскосмосу Олександр Горбунов і американський астронавт Нік Хейг, які у вересні минулого року здійснили рятувальну місію на кораблі SpaceX.

Будучи льотчиками-випробувачами нової капсули Starliner компанії Boeing, Вілмор та Вільямс розраховували пробути на станції близько тижня, коли стартували з мису Канаверал 5 червня. Серія витоків гелію та відмов рухових установок затьмарила їхню подорож на космічну станцію, розпочавши багатомісячне розслідування НАСА та Boeing про те, як краще вчинити.

Нарешті, вважаючи це небезпечним, NASA наказало Starliner летіти назад порожнім у вересні минулого року і пересадило Вілмора та Вільямс на рейс SpaceX, який мав повернутися в лютому. Їхнє повернення було відкладено ще раз — абсолютно нова капсула SpaceX потребувала капітального ремонту батарей. Щоб заощадити кілька тижнів, SpaceX перейшла на використану капсулу, перенісши повернення Вілмора та Вільямса на середину березня.

Вже привертаючи увагу всього світу, їхня несподівано довга місія набула політичного повороту, коли президент Дональд Трамп та Ілон Маск із SpaceX пообіцяли на початку цього року прискорити повернення астронавтів і звинуватили колишню адміністрацію у зриві термінів.

Капітани ВМС у відставці, які вже жили на космічній станції, Вілмор та Вільямс неодноразово наголошували на тому, що підтримують рішення, прийняті їх начальством НАСА з минулого літа.

Вони допомагали підтримувати роботу станції — полагодили зламаний туалет, поливали рослини та проводили експерименти — і навіть разом виходили у відкритий космос.

Здійснивши дев’ять виходів у відкритий космос, Вільямс встановила новий жіночий рекорд: найбільший час перебування у космосі за всю кар'єру.