Lynds 483 (L483), фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n204606-dyvovyjnyy-pisochnyy-godynnyk-kosmosu-pokazalo-nasa-foto.html

Ракурс

Мерехтливий «пісочний годинник» з газу і пилу, утворений бінарною парою зірок, що активно формуються, показало NASA.

На своїй сторінці в Instagram американське аерокосмічне відомство опублікувало фото космічної структури Lynds 483 (L483), зроблене у ближньому інфрачервоному діапазоні орбітальним телескопом «Джеймс Вебб».

У NASA зазначають, що на фото — дві протозірки, котрі лежать у центрі, й викидаючи пил та газ, утворюють структуру, схожу на пісочний годинник:

Коли новіший космічний матеріал стикається зі старим, різна щільність спричиняє мерехтливі вигини і закрутки, які ви бачите на цьому зображенні. Існують чорні «порожнечі», крізь які не просвічують зорі (особливо ліворуч від нижньої частини пісочного годинника) — це місця, де пил настільки густий, що мало зоряного світла проникає всередину.

Навіть «Вебб», який створений для того, щоб бачити крізь пил і газ, сприймає зорі на задньому плані лише як тьмяні точки світла. Над і під сплющеним диском у центрі пил розріджений, і яскраве світло зірок пробивається крізь нього, утворюючи великі напівпрозорі помаранчеві конуси, які світяться по контуру пісочного годинника, — додають у NASA.

Зазначається, що через мільйони років, коли зорі закінчать формуватися і очистять цю місцевість, кожна з них, можливо, матиме масу приблизно як наше Сонце.