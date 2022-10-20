NASA вперше отримало детальний знімок «Стовпів творіння», які знаходяться за 6,5—7 тис. світлових років від Сонячної системи

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Ракурс

Запущений наприкінці 2021 року найбільший орбітальний телескоп «Джеймс Вебб» дозволив NASA вперше отримати чіткий і детальний знімок «Стовпів творіння» — гігантського скупчення міжзоряного газу та пилу, що знаходиться в туманності Орел у сузір’ї Змії.

Знімок опубліковано на сайті NASA. Вперше це утворення сфотографували 1995 року, але знімок не був таким детальним.

«Стовпи творіння» знаходяться за 6,5—7 тис. світлових років від Сонячної системи. Вони отримали свою назву через схожість із величними скелями, але складаються вони в основному з холодного молекулярного водню та пилу. Коли всередині цих хмар газу та пилу утворюються вузли з достатньою масою, вони під впливом своєї гравітації починають руйнуватися, повільно нагріваються і в результаті утворюють нові зірки. Такі «свіжі» зірки на знімку виглядають як яскраво-червоні кулі.

А хвилеподібні візерунки з обох боків, схожі на лаву, — це викиди зірок, які ще формуються з газу та пилу, пояснює NASA. Молоді зірки періодично випромінюють надзвукові струмені, які стикаються з хмарами речовини в «стовпах». Іноді це призводить до створення таких візерунків, схожих на ті, що створює човен, коли рухається водою. На краях деяких стовпів видно багряне світіння — воно походить від активних молекул водню, які утворюються в результаті ударів надзвукових струменів по матерії. Вік цих молодих зірок оцінюється лише кілька сотень тисяч років.

Вперше «Стовпи творіння» були сфотографовані телескопом «Хаббл» у 1995 році, у 2014 році знімок повторили у ширшому варіанті. Однак він був не надто детальним. Новий якісний знімок дозволить астрономам точніше порахувати кількість газу і пилу в цьому скупченні та кількість зірок, що утворилися. Дослідники зможуть оновити свої моделі зіркоутворення та краще зрозуміти, як нові зірки формуються з цих запорошених хмар протягом мільйонів років.

Цікаво, що деякі астрономи дотримуються думки, що «Стовпів творіння» вже немає. Знімок однієї з ділянок, зроблений інфрачервоною камерою телескопа «Спітцер» у 2006 році, дозволив виявити хмару гарячого пилу біля «Стовпів». Астрономи припустили, що ця хмара від вибуху наднової зірки, який стався близько 6 тис. років тому і мав знищити «Стовпи творіння», але вони будуть видно з Землі ще близько тисячі років, оскільки знаходяться на відстані 6,5—7 тис. вітлових років. Інші вчені вважають, що вибуху могло не бути, але хмара гарячого газу поряд із «Стовпами творіння» прискорить їхню природну руйнацію.

Нагадаємо, інфрачервоний телескоп «Джеймс Вебб», за допомогою якого вдалося сфотографувати «Стовпи творіння», був виведений на орбіту Землі 25 грудня 2021 NASA спільно з Європейським і Канадським космічними агентствами. Це найбільший телескоп, який запустило людство в космос.