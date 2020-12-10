«Снігова каша» вкрила дороги кількох областей, фото — Укравтодор

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Ракурс

Погода в Україні істотно погіршилася 10 грудня. У кількох регіонах йде дощ, який одразу перетворюється у лід.

Наприклад, на Одеській трасі на дорозі утворилась справжня ковзанка.

Через несприятливі погодні умови Служба автомобільних доріг запровадила тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Укравтодор повідомив, що 10 грудня склалися складні погодні умови — дощ при мінусовій температурі (від 0 до — 1 градуса морозу). Тому служба запровадила тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття.

Наразі обмеження залишається у Рівненській області, хоча ускладнень руху та заторів не спостерігається.

Синоптик Наталя Діденко попередила, що через активні циклони над Західною Європою на заході, півночі та деяких центральних областях України очікуються опади, мокрий сніг чи навіть льодяний дощ.

Циклон закидає вже в Україну і дощ, і сніг, десь сильний вітер, на Заході та Вінниччині місцями ожеледь. Схід, Дніпро з районами, Полтавщина тримаються. Найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ. Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України, — написала Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

Синоптик звертає увагу на те, що над Західною Європою та південною її частиною утворився «цілий віночок» активних циклонів, тому там — опади, поривчастий вітер та всілякі інші складні метеоумови. Проте у більшості областей України переважатиме суха погода.

Вітер 11 грудня буде південно-східним, до штормових поривів. Окрім того, зазначається, що температура повітря вночі очікується 0−3 градуси морозу, на сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3−7 градусів, на Одещині та в Криму +2 …+6 градусів.

За словами Діденко, на вихідні кількість опадів суттєво збільшиться, а 13 грудня антициклон відсуне мокрий сніг та дощ західніше.

«Ракурс» розповідав про метеорологічне попередження синоптиків на 10 грудня.