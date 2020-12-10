«Снежная каша» укрыла дороги нескольких областей, фото — Укравтодор

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Ракурс

Погода в Украине существенно ухудшилась 10 декабря. В ряде регионов идет дождь, который сразу превращается в лед.

Например, на Одесской трассе на дороге образовался настоящий каток.

Из-за неблагоприятных погодных условий Служба автомобильных дорог ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Укравтодор сообщил, что 10 декабря сложились сложные погодные условия — дождь при минусовой температуре (от 0 до — 1 градуса мороза). Поэтому служба ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.

Сейчас ограничения остаются в Ровенской области, хотя осложнений движения и пробок не наблюдается.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что из-за активных циклонов над Западной Европой на западе, севере и некоторых центральных областях Украины ожидаются осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь.

Циклон забрасывает Украину и дождем, и снегом, осоюенно там, где сильный ветер. На Западе и Винничине местами гололед. Восток, Днепр с районами, Полтавская область держатся, — написала Диденко на своей странице в Фейсбук.

Ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винницкой области ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь. Однако уже завтра днем ​​антициклон с северо-востока снова поддавит и циклон уступит, осадки вероятны лишь местами в западной части Украины, — отметила Диденко.

Синоптик обращает внимание на то, что над Западной Европой и южной ее части образовался «целый веночек» активных циклонов, поэтому там осадки, порывистый ветер и сложные метеоусловия. Однако в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер 11 декабря будет юго-восточным, до штормовых порывов. Кроме того, отмечается, что температура воздуха ночью ожидается 0−3 градуса мороза, на востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами — 3−7 градусов, в Одесской области и в Крыму +2 …+6 градусов.

По словам Диденко, на выходные количество осадков существенно увеличится, а 13 декабря антициклон отодвинет мокрый снег и дождь западнее.

«Ракурс» рассказывал о метеорологическом предупреждении синоптиков на 10 декабря.