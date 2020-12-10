Нацполиция. Фото: пресс-служба полиции

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Обыски в Кривом Роге из-за хищения средств, выделенных на школы и больницы, провели сотрудники Национальной полиции. О подозрении сообщили должностному лицу Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.

Чиновник вместе с сообщниками отмывал деньги во время ремонтных работ в объектах системы здравоохранения и образования. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что в течение 2019−2020 годов в Кривом Роге проводились работы по строительству и реконструкции больниц и школ. Руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и директор частного предприятия наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений для отмывания бюджетных средств во время строительства.



К преступным действиям злоумышленники привлекли еще четырех человек — начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия. Благодаря этому они вносили коррективы в официальные документы, в которых строительные материалы закупались по завышенной более чем в два раза цене.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители зафиксировали пять фактов хищения бюджетных средств на сумму более 6 млн грн. Полученные бюджетные деньги злоумышленники легализовали путем приобретения элитных авто.

В рамках расследования правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах. Во время обысков изъяли документы, черновые записи, деньги, компьютерную технику. Также сотрудниками полиции изъяты автомобили стоимостью почти 5 млн грн.

Чиновнику и его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что борьба с коррупцией в Украине не всегда приводит к желаемым результатам. Нардеп из партии «Голос» Александра Устинова ожидала, что подполковника полиции Евгения Шевцова накажут за оскорбления, прозвучавшие в ее адрес на странице полицейского в Facebook. Однако вместо этого она получила пять судебных исков от Шевцова.