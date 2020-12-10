Работы Boston Dynamics, фото: Hitecher

https://racurs.ua/n147602-proizvoditelya-robotov-boston-dynamics-pokupaet-koreyskiy-avtomobilnyy-gigant-smi.html

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Boston Dynamics, известного американского производителя «продвинутых» роботов, за 921 млн долл. США покупает у японской SoftBank Group корейский автомобильный гигант Hyundai Motor.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает корейское издание The Korea Economic Daily.

По информации издания, соответствующее соглашение должно быть закрыто на заседании совета директоров сегодня, 10 декабря.

Детали этой сделки пока не разглашаются.

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. В 2017 году ее в Google купила японская компания SoftBank Group.

В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих маневренных роботов Spot, похожих на собаку. Также среди разработок Boston Dynamics есть человекоподобный робот Atlas и двухметровый Handle, предназначенный для логистических услуг.

В то же время Hyundai Motor сосредотачивается на колесных работах, предназначенных для промышленного использования.

Несмотря на свои многочисленные достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics до сих пор не является прибыльным бизнесом и позиционирует себя как исследовательская организация.