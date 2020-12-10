Роботи Boston Dynamics, фото: Hitecher

https://racurs.ua/ua/n147602-vyrobnyka-robotiv-boston-dynamics-kupuie-koreyskyy-avtomobilnyy-gigant-zmi.html

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Boston Dynamics, відомого американського виробника «просунутих» роботів, за 921 млн дол. США купує у японської SoftBank Group корейський автомобільний гігант Hyundai Motor.

Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє корейське видання The Korea Economic Daily.

За інформацією видання, відповідна угода має бути закрита на засіданні ради директорів сьогодні, 10 грудня.

Деталі цієї угоди наразі не розголошуються.

Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. У 2017 році її в Google купила японська компанія SoftBank Group.

У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх маневрених роботів Spot, схожих на собаку. Також серед розробок Boston Dynamics є людиноподібний робот Atlas та двометровий Handle, призначений для логістичних послуг.

Водночас Hyundai Motor зосереджується на колісних роботах, призначених для заводського використання.

Попри свої численні досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics досі не є прибутковим бізнесом і позиціонує себе як дослідницька організація.