Ялинку з цвинтаря встановили у Дубно, фото: Ксенія Галицька

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Ракурс

Новорічні свята, як правило, супроводжуються встановленням і прикрашанням ялинок центрі міст.

У місті Дубно Рівненської області в цьому році до цього питання підійшли з несподіваного боку — щоб зекономити бюджетні кошти, роль новорічної ялинки віддали дереву, спиляному в процесі облагородження одного з кладовищ. Про це повідомляється у Фейсбук-спільноті «Типове Дубно».

За словами мера міста Василя Антонюка, раніше одна ялинка обходилася бюджету міста щонайменше у 15 тис. грн, повідомляє видання «Рівне вечірнє".

А тут безкоштовно і ще й дуже гарна, висотою 25 м. Крім того, вона становила загрозу для пам’ятників на кладовищі, — зазначив він.

Антонюк додав, що цю ялинку вже освятили.

Так що нічого крамольного в тому, звідки вона, немає, — вважає він.

І що, що її взяли на кладовищі? Яка різниця? Ми всі вийшли із землі і в землю підемо, — наголосив мер міста.

Користувачі соцмереж по-різному сприйняли такий крок місцевої влади. Частина вважають, що не потрібно було робити святковим дерево, яке росло серед могил, інші не бачать у цьому нічого поганого.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яке з українських міст святкуватиме новорічні свята з найбільшим розмахом.