Коли звільнять Авакова, розповів Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147600-koly-zvilnyat-avakova-rozpoviv-shmygal.html

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Коли своєї посади може позбутися глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, а також, яка ротація чекає на уряд у наступному році, розповів очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Колись прийде час, буде звільнений прем'єр-міністр і не один, а всі прем'єр-міністри йдуть з цієї посади. Тому що кожен приходить, виконує свою роль і йде з цієї посади, — заявив Шмигаль в інтерв’ю для УП.

Водночас журналіст уточнила у глави уряду, чи відповідають дійсності повідомлення у ЗМІ щодо оновлення Кабміну у 2021 році, а також, чи обговорюється питання відставки «незмінного міністра за усіх президентів» Авакова.

Є міністри, які також будуть звільнені. Я поважаю ту команду і людей, з якими я працюю. І навіть люди, з якими з тих чи інших причин приходиться прощатись, вони також викликають повагу… Сьогодні команда уряду працює в дуже складних умовах… Тому дуже некоректно буде під час роботи, ще й в кризових умовах, підставляти комусь підніжку і казати — тебе звільнимо через місяць, тебе через півроку, ти взагалі не ефективний. Прийде час — рішення будуть ухвалені, — заявив Шмигаль.

Разом з тим, Шмигаль визнав, що зараз низка міністерств потребують оновлення керівників задля підвищення ефективності. Також він заявив про готовність у будь-який момент піти з посади.

Це як у фільмах кажуть: «Ти зрозумієш». Я думаю, що я теж зрозумію, коли цей час (піти з посади — ред.) прийде. Кожен прем'єр-міністр має бути готовим піти… Причини можуть бути різні… Найгірша причина — це коли прем'єра викидає з крісла суспільство. Це катастрофа і біда, — резюмував Шмигаль.

Він визнав необхідність ротацій окремих міністрів в уряді, однак, ймовірно, через підготовку до січневого локдауну кадрові питання вирішуватимуться у наступному році.