Когда уволят Авакова, рассказал Шмыгаль

https://racurs.ua/n147600-kogda-uvolyat-avakova-rasskazal-shmygal.html

Ракурс

Когда своего поста может лишиться глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, а также, какая ротация ждет правительство в следующем году, рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Когда придет время, будет уволен премьер-министр и не один, а все премьер-министры уходят с этой должности. Потому что каждый приходит, выполняет свою роль и идет с этой должности, — заявил Шмыгаль в интервью УП.

В то же время журналист уточнила у главы правительства, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о планах обновить Кабмин в 2021 году, а также обсуждается ли вопрос отставки «неизменного министра при всех президентах» Авакова.

Есть министры, которые также будут уволены. Я уважаю ту команду и людей, с которыми я работаю. И даже люди, с которыми по тем или иным причинам приходится прощаться, они также вызывают уважение… Сегодня команда правительства работает в очень сложных условиях… Поэтому очень некорректно будет во время работы, еще и в кризисных условиях, подставлять кому-то подножку и говорить — тебя уволим спустя месяц, тебя через полгода, ты вообще не эффективен. Придет время — решения будут приняты, — заявил Шмыгаль.

Вместе с тем, чиновник признал, что сейчас ряд министерств нуждаются в обновлении руководителей для повышения эффективности. Также он заявил о готовности в любой момент уйти с должности.

Это как в фильмах говорят: «Ты поймешь». Я думаю, что я тоже пойму, когда придет это время (уйти с должности — ред.). Каждый премьер-министр должен быть готов уйти… Причины могут быть разными… Худшая причина — это когда премьера выбрасывает из кресла общество. Это катастрофа и беда, — резюмировал Шмыгаль.

Он признал необходимость ротации отдельных министров в правительстве, однако, вероятно, что из-за подготовки к январскому локдауну кадровые вопросы будут решаться в следующем году.