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Ракурс
Суд по делу Шеремета восстановился при усиленных мерах безопасности (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Суд по делу Шеремета возобновился при усиленных мерах безопасности (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 дек 2020, 14:51
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В деле об убийстве Павла Шеремета Шевченковский райсуд Киев 10 декабря проводит закрытое заседание.

Речь идет об обвинении в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Шеремета.

Заседание суда транслируют онлайн, на него допустят журналистов. Впрочем, в связи с карантином суд ограничил доступ на судебное заседание лиц, не являющихся участниками судебного процесса.

Суд решил осуществлять уголовное производство в закрытом режиме и из-за необходимости обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве.

В ноябре судебные заседания по делу об убийстве Шеремета не проходили, потому что заболела председательствующая судья Оксана Голуб.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года на брифинге полиция назвала подозреваемых в его убийстве — музыканта и военного Андрея Антоненко, медика и волонтерку Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко постоянно находится под стражей. Дугарь в мае 2020 года изменили меру пресечения и назначили залог в размере 168 тыс. грн и электронный браслет.


11 августа 2020 года суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест.

21 октября суд продлил содержание под стражей Антоненко, Юлии Кузьменко надели электронный браслет, а Яна Дугарь осталась под залогом.

Источник: Ракурс


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