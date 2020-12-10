С начала карантина трудоустроены 450 тыс. украинцев — Шмыгаль

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Ракурс

Успехами программы по созданию 500 тыс. рабочих мест для граждан Украины поделился глава правительства Денис Шмыгаль.

Есть все шансы приблизиться к этой цифре. С начала карантина были трудоустроены почти 450 тыс. украинцев. Расчетно мы сохранили 400 тыс. рабочих мест благодаря проведенным мотивационным мероприятиям, — пояснил премьер-министр в интервью УП.

Также он упомянул о программе поддержки бизнеса «5−7−9», которую запустило предыдущее правительство Алексея Гончарука.

Реформа децентрализации — завершена, земельная — проведена. Фактически мы полностью провели аудит земли, определили, где кто сколько украл, что осталось — передали общинам. Еще целый ряд реформ — медицинская реформа в работе, реформа государственной службы в работе, то есть более 20 реформ полностью в работе, — похвастался успехами глава Кабмина.

Напомним, 22 апреля Шмыгаль в интервью СМИ заявил, что в Украине только официально зарегистрированных безработных свыше 400 тыс. человек. Также, за время весеннего коронавирусного карантина власть насчитала 2 млн человек, которые потеряли работу или вынужденно находились в отпусках. Из-за рубежа вернулись около 2 млн трудовых мигрантов.

Тогда Шмыгаль сообщил, что Кабмин работает над созданием 500 тыс. новых рабочих мест, в частности, чтобы «люди остались в Украине».

В Украине также полно работы. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест, — отмечал в апреле глава правительства.

Около 170 тыс. рабочих мест Шмыгаль обещал найти в сфере дорожного строительства и еще около 150 тыс. — в сопутствующих сферах. Это должны были быть работы вроде «класть брусчатку или озеленять» с зарплатой в пределах 6−8 тыс. грн.