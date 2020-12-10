Від початку карантину працевлаштовано 450 тис. українців — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147598-vid-pochatku-karantynu-pracevlashtovano-450-tys-ukrayinciv-shmygal.html

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Успіхами програми щодо створення 500 тис. робочих місць для громадян України поділився глава уряду Денис Шмигаль.

Є всі шанси наблизитися до цієї цифри. Від початку карантину було працевлаштовано майже 450 тис. українців. Розрахунково ми зберегли 400 тис. робочих місць завдяки тим мотиваційним заходам, які відбувалися, — пояснив прем'єр-міністр в інтерв’ю для УП.

Також він згадав про програму підтримки бізнесу «5−7−9», яку розпочав попередній уряд Олексія Гончарука.

Реформа децентралізації — завершена, земельна — проведена. Фактично ми повністю провели аудит землі, визначили, де хто скільки вкрав, що лишилося — передали громадам. Ще ціла низка реформ — медична реформа в роботі, реформа державної служби в роботі, тобто більше 20 реформ повністю в роботі, — похвалився успіхами очільник Кабміну.

Нагадаємо, 22 квітня Шмигаль в інтерв’ю ЗМІ заявив, що в Україні лише офіційно зареєстрованих безробітних понад 400 тис. осіб. Також, за час весняного коронавірусного карантину влада нарахувала 2 млн осіб, які або втратили роботу, або вимушено перебували у тимчасових відпустках. З-за кордону повернулося близько 2 млн трудових мігрантів.

Тоді Шмигаль повідомив, що Кабмін працює над створенням 500 тис. нових робочих місць, зокрема, для заробітчан, щоб «люди залишалися в Україні».

В Україні також повно роботи. Працювати в соціальній сфері, комунальній сфері, бюджетній, або в сферах з невеликою заробітною платою, але протриматися. І це буде дуже велика кількість робочих місць, — зазначав у квітні глава уряду.

Близько 170 тис. робочих місць Шмигаль обіцяв знайти в сфері дорожнього будівництва і ще близько 150 тис. — в супутніх сферах. Це мала бути робота на кшталт «класти бруківку чи озеленювати» із зарплатнею у межах 6−8 тис. грн.