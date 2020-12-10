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Давай одружимося — в мережі знайшли курйозне відео з головою ОДА в Дніпрі, скріншот відео

Давай одружимося — в мережі знайшли курйозне відео з головою ОДА в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

10 гру 2020, 14:28
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Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської ОДА, у 2013 році знімався у російській програмі «Давай одружимося».

Журналіст Соня Кошкіна опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук й анкету Бондаренка з бази російських кіномоделей на сайті kinomodel.ru. У ній зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.

Давай одружимося — в мережі знайшли курйозне відео з головою ОДА в Дніпрі, фото — ФБ С.Кошкіної

33-річний Бондаренко очолював Дніпропетровську ОДА з вересня 2019 року. Відповідно до офіційної біографії, з 2010 по 2015 роки Бондаренко був менеджером проектів і керівником з продажу локальних ключових клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю Unilever по Україні, Білорусі, Росії.

Бондаренко закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» (спеціальність «Економіка і підприємництво»).

Проходив стажування в Швеції, випускник програми Університета Чикаго, закінчив програму молодих лідерів громадського сектора у Вашингтоні.


У середу Кабмін затвердив на посаду голови Дніпровської ОДА Валентина Резніченка, який працював у владі за каденції п’ятого президента України Петра Порошенка.

Давай одружимося — в мережі знайшли курйозне відео з головою ОДА в Дніпрі, фото — ФБ С.Кошкіної

Джерело: Ракурс


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