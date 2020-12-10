У січні в Україні посилять карантин, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n147596-posylenyy-karantyn-u-kabmini-poyasnyly-chomu-lokdaun-rozpochnetsya-same-8-sichnya.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим уряд з 8 по 24 січня планує запровадити посилений карантин (так званий локдаун).

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу «Україна 24» розповів, чому саме 8 січня було обране як дата початку локдауну.

За словами Немчінова, спочатку пропонувалося запровадити локдаун з Нового року, проте після врахування ефекту від так званого карантину вихідного дня було вирішено обрати 8 січня. Зокрема, враховувалася заповненість лікарнних ліжок.

Він наголосив, що жорсткі карантинні обмеження, які передбачають зупинку економіки, уряд будь-якої країни запроваджує у крайньому разі.

Можливість, яку нам дав карантин вихідного дня, — підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, — це можливість відсунути цей період, — наголосив Немчінов.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно розповів, чи працюватиме парламент під час січневого локдауну.