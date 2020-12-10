Шмигаль про економіку України — Ми провалились... МВФ нас не прокредитував

https://racurs.ua/ua/n147595-shmygal-pro-ekonomiku-ukrayiny-my-provalylys-mvf-nas-ne-prokredytuvav.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, розповів про ситуацію, яка склалася в економіці України. Очільник уряду також згадав про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у питанні отримання чергового траншу макрофінансової допомоги.

Так, ми провалились, але навіть менше ніж прогнозували. І якби було це кредитування, навіть не в повному об'ємі, хоча б 3 млрд, ми б навіть не відчули… кризи. Вони нас не прокредитували, і у нас з’явилася проблема ліквідності. Це очевидні речі, про які ми дискутуємо з МВФ, — заявив Шмигаль в інтерв’ю УП.

Він додав, що у такому ж ключі і «такими самими фразами» веде переговори з представниками МВФ і «вони з ними згодні».

Ми очікуємо призначення дати приїзду місії МВФ цього року, ми очікуємо дзвінки від Європейського Союзу в цьому році, ми очікуємо підтримки Світового банку, зараз активізувалася наша робота з ЄБРР і з Європейським інвестиційним банком, — додав глава Кабміну.

Окрім цього, він згадав про надання ЄС 600 млн євро макрофінансової допомоги і підписання угод з ЄІБ на загальну суму у 640 млн євро 9 грудня.

З МВФ очікуємо найближчими днями оголошення того, як ми рухаємося, оголошення дати місії і, відповідно, продовження роботи. Це, звичайно, допоможе нам в залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту, — резюмував Шмигаль.



Чиновник запевнив, що Україна і уряд виконують всі структурні маяки, які прописані в меморандумі МВФ вчасно і в повному об'ємі. Він також назвав «турбулентністю» зміну глави Нацбанку, яка викликала занепокоєння в МВФ, і ситуацію в Конституційному суді.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що Україна отримала 600 млн євро — це перший транш макрофінансової допомоги ЄС.