Шмыгаль об экономике — Мы провалились, МВФ нас не прокредитовал

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Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр, рассказал о ситуации, которая сложилась в экономике Украины. Глава правительства также вспомнил о сотрудничестве с Международным валютным фондом в вопросе получения очередного транша макрофинансовой помощи.

Да, мы провалились, но даже меньше чем прогнозировали. И если бы было кредитование, даже не в полном объеме, хотя бы 3 млрд, мы бы даже не почувствовали… кризиса. Они нас не прокредитовали, и у нас появилась проблема ликвидности. Это очевидные вещи, о которых мы дискутируем с МВФ, — заявил Шмыгаль в интервью УП.

Он добавил, что в таком же ключе и «такими же фразами» ведет переговоры с представителями МВФ, и «они с ними согласны».

Мы ожидаем назначения даты приезда миссии МВФ в этом году, мы ожидаем звонков от Европейского Союза в этом году, мы ожидаем поддержки Всемирного банка, сейчас активизировалась наша работа с ЕБРР и с Европейским инвестиционным банком, — добавил глава Кабмина.

Кроме этого, он вспомнил о предоставлении ЕС 600 млн евро макрофинансовой помощи и подписании соглашений с ЕИБ на общую сумму в 640 млн евро 9 декабря.

С МВФ ожидаем в ближайшие дни оглашения того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита, — резюмировал Шмыгаль.



Чиновник заверил, что Украина и Кабмин вовремя и в полном объеме выполняют все структурные маяки, которые прописаны в меморандуме МВФ. Он также назвал «турбулентностью» смену главу Нацбанка, которая вызвала беспокойство у МВФ, и ситуацию в Конституционном суде.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Украина получила 600 млн евро — это первый транш макрофинансовой помощи ЕС.