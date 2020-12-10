В январе в Украине усилят карантин, фото: «Википедия»

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в связи с чем правительство с 8 по 24 января планирует ввести усиленный карантин (так называемый локдаун).

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала «Украина 24» рассказал, почему именно 8 января было выбрано как дата начала локдауна.

По словам Немчинова, сначала предлагалось ввести локдаун с Нового года, однако после учета эффекта от так называемого карантина выходного дня было решено выбрать 8 января. В частности, учитывалась заполняемость коек в медучреждениях.

Он отметил, что жесткие карантинные ограничения, которые предусматривают остановку экономики, правительство любой страны вводит в крайнем случае.

Возможность, которую нам дал карантин выходного дня, — подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. больных в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, — это возможность отодвинуть этот период, — подчеркнул Немчинов.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно рассказал, будет ли парламент работать во время январского локдауна.