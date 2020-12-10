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Давай поженимся — в сети нашли курьезное видео с главой ОГА в Днепре, скриншот видео

Давай поженимся — в сети нашли курьезное видео с главой ОГА в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

10 дек 2020, 14:28
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Александр Бондаренко, глава Днепропетровской ОГА, в 2013 году снимался в российской программе «Давай поженимся».

Журналист Соня Кошкина опубликовала на своей странице в Фейсбук и анкету Бондаренко из базы российских киномоделей на сайте kinomodel.ru. В ней указано, что Бондаренко живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье.

Давай поженимся — в сети нашли курьезное видео с главой ОГА в Днепре, фото — ФБ С.Кошкиной

33-летний Бондаренко возглавлял Днепропетровскую ОГА с сентября 2019 года. Согласно официальной биографии, с 2010 по 2015 годы Бондаренко был менеджером и руководителем по продаже локальных ключевых клиентов общества с ограниченной ответственностью Unilever по Украине, Беларуси, России.

Бондаренко закончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (специальность «Экономика и предпринимательство»).

Проходил стажировку в Швеции, выпускник программы Университета Чикаго, закончил программу молодых лидеров общественного сектора в Вашингтоне.


В среду Кабмин утвердил на должность главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, который работал во власти при каденции пятого президента Украины Петра Порошенко.

Давай поженимся — в сети нашли курьезное видео с главой ОГА в Днепре, фото — ФБ С.Кошкиной

Источник: Ракурс


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