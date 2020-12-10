Суд у справі Шеремета відновився за посилених заходів безпеки, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n147599-sud-u-spravi-sheremeta-vidnovyvsya-za-posylenyh-zahodiv-bezpeky-translyaciya.html

Ракурс

У справі про вбивство Павла Шеремета Шевченківський райсуд Києва 10 грудня проводить закрите засідання.

Йдеться про обвинувачення стосовно Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Шеремета.

Засідання суду транслюють онлайн, на нього допустять журналістів. Утім, у зв’язку з карантином суд обмежив доступ на судове засідання осіб, які не є учасниками судового процесу.

Суд вирішив здійснювати кримінальне провадження у закритому режимі і через необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

У листопаді судові засідання у справі щодо вбивства Шеремета не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року на брифінгу поліція назвала підозрюваних у його вбивстві — музиканта і військового Андрія Антоненка, медика та волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко постійно перебуває під вартою. Дугарь у травні 2020 року змінили запобіжний захід і призначили заставу у розмірі 168 тис. грн й електронний браслет.

11 серпня 2020 року суд змінив запобіжний захід Кузьменко з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21 жовтня суд продовжив тримання під вартою Антоненка, на Юлію Кузьменко вдягнули електронний браслет, а Яна Дугарь залишилася під заставою.