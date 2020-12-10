Елку с кладбища установили в Дубно, фото: Ксения Галицкая

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Новогодние праздники, как правило, сопровождаются установлением и украшением елок центре городов.

В городе Дубно Ровенской области в этом году к этому вопросу подошли с неожиданной стороны — чтобы сэкономить бюджетные средства, роль новогодней елки отдали дереву, спиленном в процессе облагораживания одного из кладбищ. Об этом сообщается в Фейсбук-сообществе «Типовое Дубно».

По словам мэра города Василия Антонюка, ранее одна елка обходилась бюджету города минимум в 15 тыс. грн, сообщает издание «Ровно вечернее».

А здесь бесплатно и еще очень хорошая, высотой 25 м. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище, — отметил он.

Антонюк добавил, что эту елку уже освятили.

Так что ничего крамольного в том, откуда она, нет, — считает он.

И, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю пойдем, — отметил мэр города.

Пользователи соцсетей по-разному восприняли такой шаг властей. Часть считает, что не нужно делать праздничным дерево, которое росло среди могил, другие не видят в этом ничего плохого.

Напомним, недавно стало известно, какой из украинских городов будет праздновать новогодние праздники с наибольшим размахом.