Елку с кладбища установили в центре города Дубно (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n147601-elku-s-kladbischa-ustanovili-v-centre-goroda-dubno-foto-video.htmlРакурс
Новогодние праздники, как правило, сопровождаются установлением и украшением елок центре городов.
В городе Дубно Ровенской области в этом году к этому вопросу подошли с неожиданной стороны — чтобы сэкономить бюджетные средства, роль новогодней елки отдали дереву, спиленном в процессе облагораживания одного из кладбищ. Об этом сообщается в Фейсбук-сообществе «Типовое Дубно».
По словам мэра города Василия Антонюка, ранее одна елка обходилась бюджету города минимум в 15 тыс. грн, сообщает издание «Ровно вечернее».
А здесь бесплатно и еще очень хорошая, высотой 25 м. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище, — отметил он.
Антонюк добавил, что эту елку уже освятили.
Так что ничего крамольного в том, откуда она, нет, — считает он.
И, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю пойдем, — отметил мэр города.
Пользователи соцсетей по-разному восприняли такой шаг властей. Часть считает, что не нужно делать праздничным дерево, которое росло среди могил, другие не видят в этом ничего плохого.
Напомним, недавно стало известно, какой из украинских городов будет праздновать новогодние праздники с наибольшим размахом.