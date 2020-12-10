Нацполіція. Фото: прес-служба поліції

https://racurs.ua/ua/n147603-masshtabni-obshuky-proyshly-u-kryvomu-rozi-cherez-rozkradannya-na-shkolah-i-likarnyah-foto.html

Ракурс

Обшуки у Кривому Розі через розкрадання коштів, які були виділені на школи та лікарні, провели співробітники Національної поліції. Про підозру повідомили посадовцю Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.

Високопосадовець разом зі спільниками відмивав гроші під час ремонтних робіт в об'єктах системи охорони здоров’я та освіти. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Слідство встановило, що протягом 2019−2020 років у Кривому Розі проводилися роботи з будівництва та реконструкції лікарень та шкіл. Керівник одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та директор приватного підприємства налагодили процес із внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей для відмивання бюджетних коштів під час будівництва.





До злочинних дій зловмисники залучили ще чотирьох осіб — начальника відділу одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та працівників приватного підприємства. Завдяки цьому вони вносили корективи до офіційних документів, у яких будівельні матеріали закупалися по завищеній у понад два рази ціні.

Наголошується, що наразі правоохоронці зафіксували п’ять фактів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 6 млн грн. Отримані бюджетні гроші зловмисники легалізували шляхом придбання елітних авто.





У рамках розслідування правоохоронці провели 49 санкціонованих обшуків у робочих кабінетах розпорядників бюджетних коштів, офісних приміщеннях підрядних і проєктних підприємств, постачальників будівельних матеріалів, місцях мешкання учасників групи, їх автомобілях і гаражах. Під час обшуків вилучили документи, чорнові записи, гроші, комп’ютерну техніку. Також співробітниками поліції вилучено автомобілі вартістю майже 5 млн грн.





Посадовцю та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротьба з корупцією в Україні не завжди приводить до бажаних результатів. Нардеп із партії «Голос» Олександра Устінова очікувала, що підполковника поліції Євгена Шевцова покарають за образи, які прозвучали у її адресу на сторінці поліцейського в Facebook. Однак замість цього вона отримала п’ять судових позовів від Шевцова.