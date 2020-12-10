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В ряде регионов Украины возможен гололед
Гололед на дорогах — водителей предупредили о сложных погодных условиях (КАРТА)https://racurs.ua/n147580-gololed-na-dorogah-voditeley-predupredili-o-slojnyh-pogodnyh-usloviyah-karta.htmlРакурс
Погода в Украине сегодня, 10 декабря, ожидается довольно прохладной, из-за чего водителей предупреждают об угрозе гололеда (замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности) на дорогах.
По состоянию на 6.00 сегодняшнего дня местами наблюдался гололед в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба «Укравтодора».
Отмечается, что на дорогах государственного значения осуществляется обработка покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т. п.
На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия там местами мокрое.
Украинский Гидрометцентр предупреждает о нарастании слоя льда на проводах и деревьях и гололеде в ряде регионов:
- Киеве;
- Киевской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Сумской области.
Также днем в большинстве областей ожидаются порывы ветра скоростью до 15−20 м/с.
Напомним, погода в Украине 10 декабря ожидается с переменной облачностью, в некоторых регионах возможны дожди с мокрым снегом.
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