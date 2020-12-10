В ряде регионов Украины возможен гололед

https://racurs.ua/n147580-gololed-na-dorogah-voditeley-predupredili-o-slojnyh-pogodnyh-usloviyah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня, 10 декабря, ожидается довольно прохладной, из-за чего водителей предупреждают об угрозе гололеда (замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности) на дорогах.

По состоянию на 6.00 сегодняшнего дня местами наблюдался гололед в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Отмечается, что на дорогах государственного значения осуществляется обработка покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т. п.

На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия там местами мокрое.

Украинский Гидрометцентр предупреждает о нарастании слоя льда на проводах и деревьях и гололеде в ряде регионов:

Киеве;

Киевской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Сумской области.

Также днем ​​в большинстве областей ожидаются порывы ветра скоростью до 15−20 м/с.

Напомним, погода в Украине 10 декабря ожидается с переменной облачностью, в некоторых регионах возможны дожди с мокрым снегом.