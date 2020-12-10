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В ряде регионов Украины возможен гололед

Гололед на дорогах — водителей предупредили о сложных погодных условиях (КАРТА)

10 дек 2020, 10:42
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Погода в Украине сегодня, 10 декабря, ожидается довольно прохладной, из-за чего водителей предупреждают об угрозе гололеда (замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности) на дорогах.

По состоянию на 6.00 сегодняшнего дня местами наблюдался гололед в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Отмечается, что на дорогах государственного значения осуществляется обработка покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т. п.

На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия там местами мокрое.

Украинский Гидрометцентр предупреждает о нарастании слоя льда на проводах и деревьях и гололеде в ряде регионов:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области.

Также днем ​​в большинстве областей ожидаются порывы ветра скоростью до 15−20 м/с.


Гололед в Украине 10 декабря, карта: Гидрометцентр

Напомним, погода в Украине 10 декабря ожидается с переменной облачностью, в некоторых регионах возможны дожди с мокрым снегом.

Источник: Ракурс


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