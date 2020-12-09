Снег с дождем и гололедица – погода в Украине на 10 декабря, фото — pixabay.com

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Погода в Украине 10 декабря ожидается с переменной облачностью, в некоторых регионах пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

10 декабря ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15−20 м/с, ночью в западных и Одесской областях, днем на Правобережье гололед, на дорогах гололедица.

Погода в Киеве будет облачная, возможен снег. Ночью температура воздуха прогнозируется 7−9° мороза, а днем — 1° ниже нуля до 1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 7−9° с отметкой минус, днем от 0°до 2° мороза.

Погода в Одессе завтра ожидается с сильным дождем. Температура воздуха ночью ожидается от 1° до 3° тепла, а днем обещают 7−9° выше нуля.

Во Львове ночью ожидается снег, днем — без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 1−3° мороза, а днем — 2−4° выше нуля по Цельсию.

Погодные условия в Карпатах 10 декабря ожидаются с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от 1° до 3° мороза, а днем от 1° мороза до 7° тепла.

На протяжение суток ожидается значительная геомагнитная активность, пик которой зафиксируют утром.