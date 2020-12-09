Венецию затопило из-за ошибки синоптиков, фото – AP

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Ракурс

В Венеции высокие приливы, вызванные сильными ветрами, во вторник, 8 декабря, затопили площадь Сан-Марко.

Экспериментальная система надувных барьеров не была активирована, чтобы предотвратить проникновение воды в город-лагуну, поскольку ветры были сильнее, чем предполагалось, сообщает Corriere della sera.

Ожидалось, что прилив во вторник достигнет 1,25 м. Система, которая все еще находящаяся в экспериментальной фазе, активируется, когда прилив составляет не менее 1,3 м. Однако, несмотря на прогнозы, ближе к вечеру он поднялся на высоту 1,38 м. Теперь ожидается, что вода поднимется до 1,45 м.

Пострадавшая базилика Святого Марка — главный собор города. Притвор 1000-летнего храма в воде. Под угрозой — и внутренности часовни. Также вода нанесла ущерб барам и ресторанам. Владельцы заведений пока не определились с суммой ущерба.

В июле власти Венеции успешно провели пробный запуск системы защиты от наводнений, которая состоит из 78 барьеров. Система названа Моисеем в честь библейского персонажа, который в Ветхом Завете раздвинул воды Красного моря.

Чуть более года назад Венеция пережила самое сильное наводнение за последние 50 лет, когда уровень воды в городе достиг 1,87 м.