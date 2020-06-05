Рекордный паводок в Венеции: город снова ушел под воду, фото — La Stampa

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Ракурс

Паводок в Венеции привел к затоплению значительной части исторического центра города. За последние 20 лет в июне такое явление здесь случалось только дважды.

Необычно высокий прилив объясняется штормом в Атлантическом океане, который принес в город проливные дожди, сообщает La Stampa.

В некоторых районах города высота воды достигала 1 м 16 см. В 2002 и 2016 годах вода поднималась до отметки 121 см и 117 см соответственно.

В середине ноября 2019 года Венеция пострадала в результате самого высокого за полвека прилива, тогда вода поднялась до отметки 1,87 м. Сегодня в Венеции ожидается еще один прилив.

Между тем Euro Weekly News пишет, что двое туристов из Германии в первый же день после открытия Италией границ купались в Гранд-канале в Венеции. Туристы вызвали недовольство местных жителей, их арестовала полиция.

Немцы прибыли в Венецию семейно. Мужчины решили искупаться возле одного из мостов, пока их семьи наблюдали за ними с берега. Полицию вызвали жители Венеции, которые сначала пытались объяснить туристам, что купание в каналах запрещено. Теперь нарушителям порядка грозит штраф.

Ранее «Ракурс» сообщал, что пандемия коронавируса в Италии неожиданно положительно повлияла на чистоту воды в знаменитых каналах Венеции, по крайней мере, визуально. Как заметили местные жители, введение карантина, отсутствие туристов и прекращение движения моторных лодок стали причиной того, что вода в каналах стала прозрачной.