Рекордний паводок у Венеції: місто знову пішло під воду, фото — La Stampa

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Ракурс

Паводок у Венеції призвів до затоплення великої частини історичного центру міста. За останні 20 років у червні таке явище тут траплялося тільки двічі.

Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс в місто проливні дощі, повідомляє La Stampa.

У деяких районах міста висота води досягала 1 м 16 см. У 2002 і 2016 роках вода піднімалася до відмітки 121 см і 117 см відповідно.

У середині листопада 2019 року Венеція постраждала внаслідок найвищого за півстоліття припливу, тоді вода піднялася до відмітки 1,87 м. Сьогодні у Венеції очікується ще один приплив.

Тим часом Euro Weekly News пише, що двоє туристів з Німеччини в перший же день після відкриття Італією кордонів купалися в Гранд-каналі у Венеції. Туристи викликали невдоволення місцевих жителів, їх заарештувала поліція.

Німці прибули до Венеції сімейно. Чоловіки вирішили скупатися біля одного з мостів, доки родини спостерігали за ними з берега. Поліцію викликали жителі Венеції, які спочатку намагалися розповісти туристам, що купання в каналах заборонено. Тепер порушникам порядку загрожує штраф.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що пандемія коронавірусу в Італії несподівано позитивно вплинула на чистоту води у знаменитих каналах Венеції, принаймні, візуально. Як помітили місцеві жителі, запровадження карантину, відсутність туристів і припинення руху моторних човнів стали причиною того, що вода в каналах стала прозорою.