Венецію затопило через помилку синоптиків, фото – АР

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Ракурс

У Венеції високі припливи, викликані сильними вітрами, у вівторок, 8 грудня, затопили площу Сан-Марко.

Експериментальна система надувних бар'єрів не була активована, щоб запобігти проникненню води в місто-лагуну, оскільки вітри були сильнішими, ніж передбачалося, повідомляє Corriere della sera.

Очікувалося, що приплив у вівторок досягне 1,25 м. Система, яка все ще перебуває в експериментальній фазі, активується, коли приплив становить не менше 1,3 м. Однак, попри прогнози, ближче до вечора він піднявся на висоту 1,38 м. Очікується, що вода підніметься до 1,45 м.

Постраждала базиліка Святого Марка — головний собор міста. Притвор 1000-річного храму в воді. Під загрозою — і внутрішня частина церкви. Також вода завдала шкоди барам і ресторанам. Власники закладів поки не визначилися з сумою збитків

У липні влада Венеції успішно провели пробний запуск системи захисту від повені, яка складається з 78 бар'єрів. Систему назвали Мойсей на честь біблійного персонажа, який в Старому Завіті розсунув води Червоного моря.

Понад рік тому Венеція пережила найсильнішу повінь за останні 50 років, коли рівень води в місті досяг 1,87 м.