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Погода в Україні на 10 грудня – прогноз погоди, фото — pixabay.com

Сніг з дощем та ожеледиця — погода в Україні на 10 грудня (КАРТА)

9 гру 2020, 17:14
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Погода в Україні 10 грудня очікується з мінливою хмарністю, в деяких регіонах пройдуть дощі з мокрим снігом, на дорогах утвориться ожеледиця. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

10 грудня вночі на заході та півдні країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15−20 м/с, вночі у західних та Одеській областях, вдень на Правобережжі ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Погода в Україні на 10 грудня, фото — Гідрометеоцентр

Погода в Києві буде хмарною, можливий сніг. Вночі температура повітря складе 7−9° морозу, а вдень — від 1° нижче нуля до 1° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу буде без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 7−9° з позначкою мінус, вдень від 0° до 2 морозу.

В Одесі завтра варто очікувати на сильний дощ. Температура повітря вночі буде від 1° до 3° тепла, а вдень обіцяють 7−9° вище нуля.

Погода в Украине на 10 грудня. Карта: Гідрометцентр

У Львові вночі очікується сніг, вдень — без опадів. Температурні показники — вночі 1−3° морозу, а вдень 2−4° вище нуля за Цельсієм.

Погодні умови в Карпатах 10 грудня очікують із дощем і мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° до 3° морозу, а вдень від 1° морозу до 7° тепла.


Протягом доби очікується значна геомагнітна активність, пік якої зафіксують вранці.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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